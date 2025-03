Wyszła z domu osiem dni temu i nie wróciła. Szczęśliwy finał poszukiwań

czytaj dalej

Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i cofnięte uprawnienia. Mimo to 46-latek jechał ciężarówką, która jak się okazało, nie spełniała wymogów technicznych i była wykorzystywana do nielegalnego transportu odpadów. W aucie podróżował także poszukiwany 37-latek, który miał do odbycia karę pozbawienia wolności.