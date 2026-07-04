Zaginął 17-letni Filip

Pabianice (woj. łódzkie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP w Pabianicach

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Komunikat o zaginięciu 17-letniego Filipa Wilka opublikowała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach. "Nastolatek wyszedł z miejsca zamieszkania 2 lipca br. około godziny 21.00. Do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną i nie jest znane jego aktualne miejsce pobytu" - czytamy w komunikacie.

Policja z Pabianic poszukuje 17-latka Źródło zdjęcia: KPP w Pabianicach

Rysopis 17-letiego Filipa Wilka

Policjanci opublikowali też zdjęcie nastolatka i jego rysopis. Wzrost: ok. 180 cm, jest szczupły, oczy i włosy koloru brązowego. W chwili zaginięcia mieszkaniec powiatu pabianickiego ubrany był w czarne, krótkie spodenki jeansowe "za kolano", czarny t-shirt, klapki typu japonki. "Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego lub mają jakiekolwiek informacje o losie 17-latka, proszone są o kontakt z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach pod numerem 47 84 24 301/302, lub na numer alarmowy 112" - zaapelowali policjanci.