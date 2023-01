Wyrzucili śmieci przy skrzyżowaniu, "na czyjeś zlecenie". Dostali mandaty

Straż miejska: Działali na zlecenie. Przyznali się do winy

Szef pabianickich strażników opisuje, że w wyrzuconych workach były, m.in. papiery i odpady pobudowlane. - Mężczyźni zostali ukarani mandatami w wysokości 500 złotych i musieli uprzątnąć śmieci. Z tego, co wiemy, zanieśli je z powrotem do osoby, która zleciała im je wyrzucić - mówi Makrocki. I deklaruje: - My ze swojej strony próbujemy dotrzeć do tej osoby, na razie nie ma jej na terenie posesji. Ustalimy, czy ma deklarację śmieciową. W tym przypadku sprawa trafi prawdopodobnie do sądu, który może nałożyć karę nawet pięciu tysięcy złotych.