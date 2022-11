Trucizna w rozrzucanych kawałkach kiełbasy. "Jeden pies nie żyje, drugiego udało się uratować"

Policyjne dochodzenie

- Oficjalne zawiadomienie w tej sprawie złożył jeden z mieszkańców, któremu zmarł siedmiomiesięczny doberman. Połknął on kiełbasę z ukrytą kapsułką - mówi komisarz Ilona Sidorko z policji w Pabianicach. Dodaje, że funkcjonariusze dotarli też do kobiety, której pies też się zatruł. - Jej sznaucer miniaturka połknął truciznę, ale na szczęście udało się go uratować - mówi policjantka. - Wszczęliśmy dochodzenie w tej sprawie, w kierunku artykułu 35 ustawy o ochronie zwierząt - to jest uśmiercanie zwierzęcia. Sprawcy może grozić do trzech lat pozbawienia wolności - przekazała Ilona Sidorko.

Mieszkanka: boimy się o nasze zwierzęta

- Boimy się o nasze zwierzęta, bo dochodzą do nas informacje, że te kapsułki z trucizną są rozrzucane w kilku miejscach na terenie Pabianic - mówi nam właścicielka dwóch kundelków pani Katarzyna. Kobieta podkreśla, że od kilku dni jednemu ze swoich pupili zakłada kaganiec. - Mamy dwa psy, z czego jeden na spacerze nie interesuje się, jak coś leży na trawie do jedzenia, ale drugi zjada wszystko. O niego boimy się najbardziej - opowiada mieszkanka Pabianic.

W kapsułkach prawdopodobnie środek do czyszczenia rur

Najwięcej zgłoszeń dotyczących tej sprawy wpłynęło do służb z osiedla Piaski, to tam odnaleziono podejrzane kapsułki, które były wkładane do np. wędliny. - Ta osoba zadaje sobie sporo trudu, żeby zakładać te pułapki na zwierzęta. Prawdopodobnie kupuje suplementy diety w kapsułkach, rozbiera je i do tej obudowy wsypuje jakiś środek chemiczny - prawdopodobnie preparat do czyszczenia rur. Pies, który to połknie, po chwili dostaje krwotoku - mówi komendant straży miejskiej w Pabianicach Tomasz Makrocki.