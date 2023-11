Zgrabili liście w parkach i zbudowali kopce dla jeży

czytaj dalej

2 listopada o godzinie 15 czasu polskiego ukaże się ostatnia piosenka zespołu The Beatles - "Now and Then". Singiel zapowiada także reedycje "The Red Album" oraz "The Blue Album". Obie płyty ukażą się 10 listopada. Natomiast 1 listopada w TVN24 premierę będzie miał dokument "Now and Then - The Last Beatles Song", który opowiada historię powstania ostatniego utworu legendarnej grupy.