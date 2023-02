Psy biegały bez smyczy po ośrodku wypoczynkowym, "mieszkaniec poczuł się zagrożony". Mandat dla właściciela

Dwa duże psy bez smyczy podbiegły do mężczyzny, który prowadził swojego pupila. Zaczęły na niego skakać. Mieszkaniec Pabianic (woj. łódzkie), który spacerował po ośrodku wypoczynkowym "Lewityn" poczuł się zagrożony, o sprawie powiadomił straż miejską. Właściciel jednego z niezabezpieczonych czworonogów dostał mandat, drugi mandatu nie przyjął. Sprawa trafi do sądu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (19 lutego) na terenie ośrodka wypoczynkowego "Lewityn" w Pabianicach. Do dyżurnego straży miejskiej zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że podbiegły do niego dwa duże psy i próbowały zaatakować jego czworonoga.

Straż miejska: mieszkaniec poczuł się zagrożony

- Sytuację zauważył operator monitoringu, ale w międzyczasie dzwonił do nas też właściciel małego psa, do którego podbiegły biegające po ośrodku dwa duże psy i zaczęły na niego skakać. Ten mieszkaniec poczuł się zagrożony - opisuje komendant Straży Miejskiej w Pabianicach Tomasz Makrocki.

Dodaje, że na nagraniu z monitoringu widać, jak dwa duże psy biegają bez żadnego zabezpieczenia od dłuższego czasu. - To jest ośrodek, gdzie na co dzień przebywa dużo ludzi i tym bardziej takie psy powinny mieć założony kaganiec i być prowadzone na smyczy, bo strach pomyśleć co by było, gdyby któryś z nich zaatakował na przykład dziecko - podkreśla Makrocki.