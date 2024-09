czytaj dalej

Michał K. miał dwóch zwierzchników. Jednego politycznego, i to był Kaczyński, drugiego takiego urzędowo-koleżeńskiego, to był Morawiecki. Nie wierzę, że K. nie meldował swoim zwierzchnikom, co robi, jakie decyzje podejmuje - powiedział wiceprzewodniczący klubu Lewicy Tomasz Trela, odnosząc się do zarzutów dotyczących byłego szefa RARS. Wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki ocenił, że "Mateusz Morawiecki wiedział wszystko, co się tam dzieje".