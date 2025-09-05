Pies wrzucony do toalety, nie przeżył. Zatrzymano 36-latkę

Do zdarzenia doszło w Pabianicach Źródło: Google Earth

Policjanci z Pabianic (woj. łódzkie) zatrzymali 36-letnią kobietę, która miała wrzucić półrocznego psa do pojemnika przenośnej toalety. Przyznała, że to był jej pies. Usłyszy zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem.

Pies w przenośnej toalecie

Do zdarzenia doszło rano 2 września przy ulicy Sikorskiego. Do służb zadzwonił kierowca, który chciał skorzystać z przenośnej toalety. Poinformował, że w środku znajduje się mały pies. Na miejsce pojechali strażacy i strażnicy miejscy.

Jak relacjonował brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi, strażacy pomogli czworonogowi. - Wyciągnęli go z tego pojemnika pełnego fekaliów za szelki i przekazali strażnikom miejskim - informował strażak. - Zwierzę żyło i przekazaliśmy je do naszego schroniska dla zwierząt. Teraz próbujemy wyjaśnić, kto je tam wrzucił, przeglądamy między innymi monitoring - przekazywał w rozmowie z tvn24.pl komendant pabianickiej straży miejskiej Tomasz Makrocki.

Piesek znajdował się w pojemniku przenośnej toalety Źródło: Straż Miejska w Pabianicach

Policyjne dochodzenie

Podkomisarz Agnieszka Jachimek z policji w Pabianicach informowała, że czworonóg po tym, jak został przewieziony do schroniska, zmarł. Dodała, że zwierzę nie było bezdomne. - Pies miał na sobie szelki i smycz - podsumowała.