Pies wrzucony do toalety, nie przeżył. Zarzut dla 36-latki

36-latka zatrzymana za znęcanie się nad szczeniakiem. Wrzuciła psa do przenośnej toalety Źródło: KPP w Pabianicach

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z Pabianic zatrzymali 36-letnią kobietę, która miała wrzucić półrocznego psa do pojemnika przenośnej toalety. Przyznała, że to był jej pies.

Podkomisarz Agnieszka Jachimek z policji w Pabianicach przekazała w komunikacie, że kobieta na widok funkcjonariuszy ukryła się na balkonie.

Jak poinformowali funkcjonariusze, 36-latka usłyszała w piątek zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi do pięciu lat więzienia.

Zatrzymana 36-latka Źródło: KPP w Pabianicach

Pies w przenośnej toalecie

Do zdarzenia doszło rano 2 września przy ulicy Sikorskiego. Do służb zadzwonił kierowca, który chciał skorzystać z przenośnej toalety. Poinformował, że w środku znajduje się mały pies. Na miejsce pojechali strażacy i strażnicy miejscy.

Jak relacjonował brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, strażacy pomogli czworonogowi. - Wyciągnęli go z tego pojemnika pełnego fekaliów za szelki i przekazali strażnikom miejskim - informował strażak. - Zwierzę żyło i przekazaliśmy je do naszego schroniska dla zwierząt - mówił tvn24.pl komendant pabianickiej straży miejskiej Tomasz Makrocki.

Życia czworonoga nie udało się jednak uratować. Wiadomo było, że pies nie był bezdomny - miał na sobie szelki i smycz.

Piesek znajdował się w pojemniku przenośnej toalety Źródło: Straż Miejska w Pabianicach

Piesek znajdował się w pojemniku przenośnej toalety Źródło: Straż Miejska w Pabianicach

OGLĄDAJ: TVN24 HD