Hydrant otoczony krawężnikiem, przysypany kruszywem, przy nim posadzona tuja. Strażacy: dla nas jest bezużyteczny

Rzecznik PSP: hydrant został nielegalnie zabudowany, a dostęp do niego nie jest swobodny

- Jeśli chodzi o sytuację z Górki Pabianickiej, to na zdjęciu widzimy, że hydrant został nielegalnie zabudowany, a dostęp do niego nie jest swobodny. W momencie kiedy ta roślina - która jest przy nim zasadzona - urosłaby to on utraciłby swoje przeznaczenie - podkreśla mówi młodszy brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.