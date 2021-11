Pabianice. Dom jednorodzinny zawalił się po wybuchu. Jedna osoba nie żyje

czytaj dalej

Migranci z polsko-białoruskiej granicy nie trafiają do zwykłych ośrodków dla cudzoziemców, ale do strzeżonych przez Straż Graniczną placówek. - Ośrodek zorganizowany ad hoc, w ciągu pięciu dni, na terenie funkcjonującej jednostki wojskowej. Co więcej, ośrodek boryka się z problemem braku personelu. Myśmy warunki tam panujące ocenili jako nieludzkie - mówi Przemysław Kazimirski o placówce w Wędrzynie, gdzie doszło do buntu.