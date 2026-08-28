Łódź 55-latek zanurkował na basenie i nie wypłynął. To komendant straży miejskiej Oprac. Piotr Krysztofiak |

Do zdarzenia doszło w Pabianicach Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Facebook/ Tomasz Makrocki

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Do zdarzenia doszło w czwartek rano na pabianickim basenie. Jak podał portal epainfo.pl, 55-latek po tym jak wyszedł z sauny, wszedł do basenu i zanurkował, ale nie wypłynął na powierzchnię. Zainterweniowali ratownicy - wyciągnęli go z wody i rozpoczęli reanimację.

To komendant straży miejskiej w Pabianicach

Ratownikom udało się przywrócić mężczyźnie czynności życiowe. Został zabrany do jednego z łódzkich szpitali, gdzie dochodzi do siebie. Jak się okazało, poszkodowany to komendant pabianickiej straży miejskiej, Tomasz Makrocki. - Potwierdzam to szef naszej straży miejskiej, cały czas przebywa w szpitalu, z tego, co wiem jego życiu nic nie zagraża - przekazała nam rzeczniczka urzędu miejskiego w Pabianicach, Aneta Klimek. Okoliczności zdarzenia na basenie wyjaśnia policja.