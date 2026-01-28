Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu dożywocie Źródło: KPP w Zgierzu

Do zdarzenia doszło 23 stycznia w Ozorkowie. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu przyjęli zgłoszenie o kobiecie, która miała zostać ugodzona nożem w swoim mieszkaniu. Na miejscu trwała akcja gaśnicza, bo z lokalu wydobywał się dym.

59-latek z zarzutami. Trafił do aresztu

Sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz z policji w Zgierzu informuje, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. - Na miejscu trwała ewakuacja 11 mieszkańców kamienicy, a medycy udzielali pomocy zranionej 36-latce, którą następnie przewieźli do szpitala. Mundurowi ustalili, że sprawcą jest 59-letni partner pokrzywdzonej. Mężczyzna został zatrzymany na jednej z ulic miasta i trafił do policyjnej celi - przekazuje policjant.

Podejrzany usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Trafił do aresztu. Grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia.