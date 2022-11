Piesi przy przejściu, sześć sekund i pięciu kierowców "rażąco ignorujących przepisy"

czytaj dalej

Prezesowski objazd po kraju i spotkania z wyborcami miały być antidotum na rozchwiane drożyzną i marnymi nastrojami społecznymi sondaże PiS. Jarosław Kaczyński chciał podczas nich gasić niepokoje i uspokajać nastroje. I nawet jeśli próbuje to robić - to miast balsamu na serca i dusze, z jego długich tyrad najczęściej przebijają się do opinii publicznej popisy ludycznego i skarykaturyzowanego konserwatyzmu albo antyunijne pobrzękiwania szabelką. A że wszystkie one kwitowane są podczas spotkań chwalbą, brawami, śmiechami i entuzjazmem - prezes utwierdza się w fatalnym dla partii rządzącej przekonaniu, że mówi dobrze, trafia w dziesiątkę, a jego gawędy są tym, na co czekają Polacy.