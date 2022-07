Jechał pijany, zatrzymali go policjanci. Szósty raz w ciągu 12 miesięcy

Policjanci z Ozorkowa (woj. łódzkie) zatrzymali pijanego kierowcę, który jechał samochodem bez przeglądu technicznego. Jak się okazało, mężczyzna był im dobrze znany. W ciągu ostatnich 12 miesięcy za jazdę pod wpływem alkoholu był karany sześć razy. - Podczas kontroli, przesiadł się na miejsce pasażera i stwierdził, że to nie on kierował - relacjonuje policja.

Do zdarzenia doszło w czwartek. Policjanci z Ozorkowa patrolując ulicę Łęczycką, zauważyli jadący z naprzeciwka samochód. Jego kierowca był im dobrze znany. - Funkcjonariusze kojarzyli go z tego, że miał zabrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Zawrócili i zatrzymali go do kontroli. Od mężczyzny od razu była wyczuwalna woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że miał blisko 1,3 promila w organizmie - mówi komisarz Magdalena Nowacka z policji w Zgierzu. Dodaje: - 35-letni mieszkaniec powiatu zgierskiego. Podczas kontroli, przesiadł się na miejsce pasażera i stwierdził, że to nie on kierował samochodem.