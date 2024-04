Reklama wyborcza na szkolnym profilu. Będzie kontrola

Agitacja wyborcza zabroniona

O sprawę zapytaliśmy Kuratorium Oświaty w Łodzi. Jego rzeczniczka przypomniała, że szkoły nie mogą brać udziału w kampanii wyborczej. - Artykuł 86 ustawy prawo oświatowe mówi, że w szkole i placówce mogą działać - z wyjątkiem partii i organizacji politycznych - stowarzyszenia i inne organizacje, i zgodnie z tym artykułem w szkole jest bezwzględny zakaz działalności partii, organizacji politycznych. Jeśli oficjalnym kanałem tej szkoły jest ten profil na Facebooku, to tam też nie ma takich możliwości, żeby umieszczać plakaty czy reklamy wyborcze - poinformowała nas Anna Skopińska. - Oprócz tego jest też kodeks wyborczy i tam jest artykuł 108, paragraf 2, który mówi, że zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów. Czyli na oficjalnym Facebooku szkoły to jest agitacja wyborcza - dodaje. Kuratorium zapowiedziało, że w związku z tym zdarzeniem w najbliższych dniach w szkole zostanie przeprowadzona kontrola.

Wójt: zostało przekroczone prawo

Kandydatka nie odebrała telefonu

Kilkukrotnie dzwoniliśmy też do kandydatki, której baner widniał na profilu szkoły na Facebooku. Nie odebrała telefonu. Odebrał za to startujący z tego samego komitetu mający jedynkę na liście Jacek Spryszyński. Co ciekawe, pełni on funkcję przewodniczącego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego na Krośniewice, Dąbrowice i Nowe Ostrowy. Przyznał, że nie widział reklamy wyborczej na Facebooku szkoły, ale o niej słyszał. - Ja jestem świadomy, startuję w wyborach nie pierwszy raz. Ta pani startuje pierwszy raz. Jej samej nie potępiam, bo zrobiła, co mogła, ale nie rozumiem tego, dlaczego na takie coś zezwoliła dyrekcja szkoły - przekazał Spryszyński.