Dzieci trafiły do szpitala po zabawie w pianie. "Syn nie mógł otworzyć oczu"

Kilkoro dzieci po zabawie w pianie w ośrodku letniskowym skarżyło się na ból i pieczenie oczu. Trafiły do szpitala. Tam stwierdzono ostre zapalenie. Organizator zapewnia, że podczas poprzednich tego typu imprez nikt nie zgłaszał problemów. Kolejne zabawy w pianie zostały jednak odwołane. Policja sprawdza substancję, której użyto do tworzenia piany podczas imprezy.

Zabawa, po której dzieci trafiły do szpitala, miała miejsce w sobotę w Ostrowie Warckim (woj. łódzkie). Poszkodowane dzieci są w wieku od sześciu do dziewięciu lat, udzielono im pomocy w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Następnie dzieci z rodzicami wróciły do domów.