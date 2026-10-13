Łódź Nie zauważył rowerzysty i najechał na tył jednośladu. Nie żyje 71-latek Oprac. Piotr Krysztofiak |

Tragiczny wypadek pod Radomskiem. Nie żyje 71-latek Źródło wideo: KP PSP/KPP w Radomsku Źródło zdj. gł.: KP PSP/KPP w Radomsku

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w miejscowości Orzechówek pod Radomskiem (Łódzkie). Służby otrzymały informację o potrąceniu pieszego.

Nie żyje 71-latek

- Ze wstępnych ustaleń policjantów obecnych na miejscu zdarzenia wynika, że 44-letni kierujący samochodem osobowym Volvo jadąc tym samym kierunku co rowerzysta, nie zauważył go i najechał na tył jednośladu. 71-letni mieszkaniec powiatu radomszczańskiego pomimo podjętej akcji reanimacyjnej zmarł na miejscu, kierowa osobówki był trzeźwy - przekazała podinspektor Aneta Wlazłowska z policji w Radomsku.

Tragiczny wypadek pod Radomskiem. Nie żyje 71-latek Źródło zdjęcia: KP PSP/KPP w Radomsku