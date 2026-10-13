Nie zauważył rowerzysty i najechał na tył jednośladu. Nie żyje 71-latek
Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w miejscowości Orzechówek pod Radomskiem (Łódzkie). Służby otrzymały informację o potrąceniu pieszego.
Nie żyje 71-latek
- Ze wstępnych ustaleń policjantów obecnych na miejscu zdarzenia wynika, że 44-letni kierujący samochodem osobowym Volvo jadąc tym samym kierunku co rowerzysta, nie zauważył go i najechał na tył jednośladu. 71-letni mieszkaniec powiatu radomszczańskiego pomimo podjętej akcji reanimacyjnej zmarł na miejscu, kierowa osobówki był trzeźwy - przekazała podinspektor Aneta Wlazłowska z policji w Radomsku.
Źródło: tvn24.pl