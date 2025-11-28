Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Wyszedł z domu i zniknął. W akcji poszukiwawczej pomogły ślady na śniegu

Mężczyzna został namierzony z pokładu śmigłowca
Opoczno. Służby odnalazły w lesie zaginionego 76-latka
Służbom udało się odnaleźć 76-latka, którego zaginięcie zgłosiła żona. Mężczyzna nie poinformował jej, dokąd się wybiera. Policjanci natknęli się na mężczyznę 10 kilometrów od domu. Odnaleźć pomogły go pozostawione na śniegu ślady.

Policjanci z Opoczna otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 76-latka w poniedziałek (24 listopada). Jego żona poinformowała, że od niedzieli nie miała z nim kontaktu. Mężczyzna nie powiedział jej, dokąd się udaje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
90-latka błąkała się w nocy po mieście. Nie potrafiła znaleźć drogi do domu

90-latka błąkała się w nocy po mieście. Nie potrafiła znaleźć drogi do domu

WARSZAWA
Pojechał na grzyby i zaginął. Tragiczny finał poszukiwań

Pojechał na grzyby i zaginął. Tragiczny finał poszukiwań

Poznań

Służby rozpoczęły poszukiwania. Wzięli w nich udział policjanci i strażacy. Z powietrza teren przeczesywała załoga śmigłowca.

Do akcji zaangażowano służby
Do akcji zaangażowano służby
Źródło: KWP w Łodzi
W akcji uczestniczył śmigłowiec
W akcji uczestniczył śmigłowiec
Źródło: KWP w Łodzi

Pomogły ślady na śniegu

- W trakcie akcji poszukiwawczej policjanci zauważyli ślady pozostawiane na śniegu, które pojawiały się co pewien odcinek. Ich analiza pozwoliła funkcjonariuszom wytypować kierunek, w jakim mógł przemieszczać się zaginiony. Podążając za tropem, dostrzegli go z pokładu policyjnego śmigłowca - przekazała aspirant Agnieszka Januszewska-Kalużna z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Akcję poszukiwawczą widać na nagraniu, które udostępnili funkcjonariusze.

Mężczyzna został namierzony z pokładu śmigłowca
Mężczyzna został namierzony z pokładu śmigłowca
Źródło: KWP Łódź

Mężczyzna został odnaleziony w poniedziałek około godziny 15 na leśnej drodze w pobliżu miejscowości Dęba, 10 kilometrów od miejsca zamieszkania.

- 76-latek od wyjścia z domu pokonał około 22 kilometry. Był wychłodzony, zmęczony, jednak poruszał się o własnych siłach. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił mu pomocy i przewiózł do szpitala - zrelacjonowała Januszewska-Kalużna.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP Łódź

Udostępnij:
TAGI:
ŁódzkieOpocznoPolicja
Czytaj także:
Owczarek niemiecki (zdjęcie ilustracyjne)
Policja bada sprawę kradzieży czterech psów z pałacu prezydenckiego
Świat
Dziecko, dziewczęta, telefon, depresja, smutek
"Szalejące algorytmy" i autodestrukcyjne treści. Na to trafia młodzież
imageTitle
Prowokacyjny taniec, później piwny deszcz i rozcięte czoło
EUROSPORT
Kopalnia Budryk w Ornontowicach
Wypadek w kopalni. Zawalił się zbiornik na węgiel
Katowice
pap_20241129_122
Metki "które mają nas zmylić". "Często nie ma tam nawet 50 procent"
Maja Piotrowska
imageTitle
Marek Papszun gęsto się tłumaczył ze słów o Legii
Najnowsze
28 0730 1na1 cl-0057
Ambasador Ukrainy w Polsce: dopóki my się bronimy, Europa jest bezpieczna
Quiz na 5tek
Tu nawet maślarz może nie dać rady. Zmierzysz się z naszym piątkowym quizem?
Quizy
Satelity wynoszone w ramach misji Transporter-15
Polskie satelity wojskowe mają trafić dziś na orbitę
METEO
Karol Nawrocki
Spotkanie Nawrockiego z Zełenskim? Ambasador: rozmawiamy o tym
Wołodymyr Zełenski i Andrij Jermak z ukraińskimi żołnierzami
Służby u szefa biura Zełenskiego. Trwa przeszukanie
Świat
Jan Malicki, nagranie z monitoringu
Prokuratura uznała, że pobicia nie było. Sąd rozpatrzył zażalenie Jana Malickiego
WARSZAWA
imageTitle
Zdziwienie w Legii po kolejnej katastrofie
EUROSPORT
Bart De Wever
Premier Belgii boi się pozwu z Rosji
Świat
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Startuje świąteczny jarmark. Specjalne środki ostrożności
WARSZAWA
Sztuczna inteligencja budzi obawy Komisji Europejskiej
Może ich zastąpić sztuczna inteligencja. Niepokojący raport
BIZNES
Zniszczenia po przejściu huraganu na Kubie
Od miesiąca nie mają prądu i wody. "Stosy śmieci są wyższe niż domy"
METEO
41 min
pc
Nieśmiertelność za miliardy. Kto pierwszy oszuka śmierć?
Czas przyszły
imageTitle
Obawy w kraju miliarderów. "Stali się statystami"
EUROSPORT
Pożar wieżowców w Hongkongu
Wciąż rośnie liczba ofiar śmiertelnych tragicznego pożaru
Świat
imageTitle
Skoczkowie już w Ruce. Są obawy o kwalifikacje
Najnowsze
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Prace zaplanowali na dwa weekendy. Chcą zdążyć przed zimą
WARSZAWA
zaufanie
Tym politykom Polacy ufają najbardziej. Ranking
mieszkania w Polsce, nieruchomości, kredyty
Wsparcie przy zakupie mieszkań. Prezydent zadecydował
BIZNES
shutterstock_268930547
Potężna wygrana w Lotto
BIZNES
Donald Trump
Trump: już wkrótce będziemy ich powstrzymywać również na lądzie
Świat
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
IMGW ostrzega. Trudne warunki na drogach
METEO
Kardynał Grzegorz Ryś podczas spotkania rekolekcyjnego archidiecezji łódzkiej, 7 marca 2025 r.
Kardynał Ryś w Krakowie. Ogromna zmiana symboliczna, a na ile realna?
Tomasz P. Terlikowski
W Waszyngtonie doszło do ataku na żołnierzy Gwardii Narodowej
Zmarła postrzelona żołnierka Gwardii Narodowej
Świat
Andrij Jermak
Szef biura Zełenskiego: nikt przy zdrowych zmysłach nie podpisałby takiego dokumentu
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica