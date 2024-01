Runęła ściana i strop kamienicy w centrum miasta. Sześciogodzinna akcja

Do zdarzenia doszło około 18 przy ulicy Sobieskiego w Opocznie. Służby otrzymały informacje o zawaleniu się ściany kamienicy wyłączonej z użytkowania. Na miejsce pojechało osiem jednostek straży pożarnej.

Runęła ściana i strop w kamienicy. Sześć godzin akcji strażaków

- Kamienica była zabezpieczona siatkami przed dostępem osób trzecich, ale na miejscu pojawił się jej zarządca i przekazał, że w budynku było wybite okno, co może świadczyć o tym, że do mógł ktoś tam wejść. Strażacy zarządzili ciszę, żeby usłyszeć ewentualne głosy dochodzące spod gruzów. Użyli też kamery termowizyjnej, bo wejście do obiektu było zbyt niebezpieczne - budynek był niestabilny i w każdej chwili mógł się zawalić - zrelacjonował rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, brygadier Jędrzej Pawlak.