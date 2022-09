Miał blisko trzy promile. Ukradł hulajnogę i doprowadził do kolizji z jej właścicielem

czytaj dalej

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na PiS zagłosowałoby 32 proc. ankietowanych, zaś na Koalicję Obywatelską 25 proc. - wynika z badania United Surveys dla "DGP" i RMF FM. Podobnie prezentują się wyniki sondażu IBRiS dla Radia ZET. Tam PiS otrzymał poparcie 33,2 proc. ankietowanych, a to w porównaniu do badania z lipca spadek o 0,5 punktu procentowego. Na drugim miejscu znalazła się KO z poparciem 26,9 proc. respondentów. To wzrost o 1,7 punktu procentowego. Wzrost poparcia o 4,7 punktu procentowego odnotowała Polska 2050, na którą oddanie głosu zadeklarowało 14,5 proc. badanych.