Jak informuje podkomisarz Barbara Stępień z policji w Opocznie, 83-letni mężczyzna odebrał telefon od osoby, która podawała się za prokuratora i przekazała, że członek jego rodziny spowodował wypadek i konieczne jest wpłacenie kaucji w kwocie 300 tysięcy złotych. Pieniądze miały uchronić rzekomego sprawcę wypadku przed więzieniem. - Senior nie posiadał takiej kwoty, mimo to zgodził się przekazać swoje oszczędności. Zebrał 90 tysięcy złotych. Gotówkę spakował do torby i przekazał nieznajomemu mężczyźnie, który przyjechał do jego domu. O tym, że padł ofiarą oszustwa, zorientował się, dopiero gdy o wszystkim opowiedział swojej rodzinie. Pokrzywdzony powiadomił o sprawie opoczyńskich policjantów - przekazała policjantka.