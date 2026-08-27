Łódź Wyszła z domu z 9-latkiem i nie wróciła. Trwają poszukiwania Oprac. Piotr Krysztofiak |

Opoczno (woj. łódzkie) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: KPP w Opocznie

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Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, Anna Dawczyk wspólnie z 9-letnim synem Aronem wyszła z domu 26 sierpnia około godziny 10:30 i do chwili obecnej nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

Rysopis matki i dziecka

Policjanci opublikowali zdjęcia kobiety i dziecka i podali ich dokładny rysopis.

Anna Dawczyk ma 31 lat, ma około 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, włosy w kolorze jasny blond. W chwili zaginięcia, ubrana była w białą koszulkę, beżową bluzę z kapturem i ciemne spodnie.

Policja poszukuje 31-latki z 9-letnim dzieckiem Źródło zdjęcia: KPP w Opocznie

Syn kobiety ma około 130 centymetrów wzrostu, włosy w kolorze jasny blond. Policja apeluje do wszystkich osób, które widziały zaginionych lub mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca ich pobytu, o pilny kontakt. Informacje można przekazywać dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Opocznie pod nr 47 8463211 lub dzwoniąc na nr alarmowy 112.