Dziewięciolatek zmarł po wypadku na karuzeli, właściciel lunaparku stanie przed sądem 

Olsztyńska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie śmieci dziewięcioletniego chłopca, który zmarł w wyniku wypadku na karuzeli w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie). Do tragedii doszło w lipcu 2018 roku. Przed sądem stanie właściciel objazdowego lunaparku, Jacek T.

Śledczy zarzucili mężczyźnie, że w prowadzonym przez siebie objazdowym lunaparku dopuścił do użytkowania karuzelę bez należytego sprawdzenia jej stanu technicznego. - Szczególnie tyczyło się to połączeń spawalniczych metalowych elementów, w wyniku czego doszło do tragicznego w skutkach wypadku - informuje Arkadiusz Szulc, prokurator rejonowy dla Olsztyna-Północy.