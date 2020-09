Przestrzelili szybę, żeby wejść do płonącego domu. "Wynieśliśmy kobietę, po chwili ogłuszyła nas eksplozja"

Chmurę dymu zobaczyli na kilka minut przed eksplozją gazu. - W ostatniej chwili dostaliśmy się do środka płonącego domu. Dopiero po akcji dotarło do nas, że stąpaliśmy po bardzo cienkim lodzie - mówią tvn24.pl policjanci, którzy uratowali życie 69-letniej, schorowanej kobiecie.

Strzał

Policjanci nie wiedzieli, że płomienie w budynku z każdą sekundą zbliżają się do znajdującej się butli gazowej. Że za kilka chwil dojdzie do wybuchu.

Wybuch

Eksplozja butli z gazem raniła strażaka. Został poparzony w dłonie, ale - jak informuje kapitan Krzysztof Gruszczyński ze straży pożarnej w Turku - po krótkiej hospitalizacji został on wypisany do domu.

"Taka robota"

Policjanci rozmawiali z nami chwilę po zdarzeniu. Jak mówią, do tej pory o przebiegu dyżuru nie zdążyli nawet powiedzieć najbliższym. - To taka robota, jak trzeba działać, to działasz. Dopiero potem zdajesz sobie sprawę, że było to stąpanie po cienkim lodzie - mówi Kamil Kruszyński.