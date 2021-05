Hulajnogą po piwie? Już nie. Prawo wreszcie "widzi" nowe sposoby transportu

Nie wszędzie i nie każdy

Żeby jeździć hulajnogą elektryczną trzeba już być pełnoletnim. Osoby od 10 do 18 roku życia mogą sięgnąć po urządzenie tylko jeżeli mają kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci do 10 lat mogą z e-hulajnogi korzystać jedynie w strefie zamieszkania i to pod opieką osoby dorosłej.