Ochroniarze przed dyskoteką bili i kopali gości. Klub zrywa współpracę z firmą, prokuratura bada sprawę

Bulwersujące zachowanie ochroniarzy z klubu Nautilus w Uniejowie (województwo łódzkie), którzy przed lokalem bili i kopali ludzi, bada prokuratura. Jak nas poinformowała, ustalani są sprawcy, którym zostaną ogłoszone zarzuty. Śledczy apelują do świadków o kontakt z policją. Właściciele klubu rozwiązali umowę z firmą ochroniarską i potępili to, do czego doszło. O sprawie zrobiło się głośno, gdy kilka dni temu w internecie pojawiło się nagranie z zajść.

Właściciele klubu wydali oświadczenie i zwolnili ochroniarzy

W rozmowie z naszym portalem współwłaściciel klubu Mirosław Bednarek powiedział, że osoby, które zostały zwolnione, pracowały dla klubu na umowę zlecenie. Na pytanie, dlaczego zwolnił je dopiero teraz, choć do zdarzenia doszło w połowie lipca, odpowiedział, że kierownictwo klubu nie zdawało sobie sprawy z powagi tego, co się działo przed lokalem.

Dwa dni później policja poprosiła o nagrania z klubowych kamer. - 18 lipca zgraliśmy cały monitoring, który jest w klubie i na zewnątrz. Przekazaliśmy go policji. Kamera, która jest nad wejściem, nie widziała tego zajścia, dlatego, że tam są parasole i przesłaniają. Dlatego my byliśmy nieświadomi tego, co się wydarzyło. Bardzo żałuję, że to nagranie wypłynęło do internetu dopiero dwa tygodnie później, bo sprawę moglibyśmy wyjaśnić dużo szybciej - zapewnił współwłaściciel klubu z Uniejowa. - Rozmawiałem z ochroniarzami, którzy brali udział w tym zdarzeniu, nie wytłumaczyli mi, dlaczego tak zrobili. Podjąłem decyzję o zwolnieniu ich z pracy - zakończył Bednarek.