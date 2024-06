czytaj dalej

Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej, odniosła się do wyników audytu przeprowadzonego w fundacji "Pod Damaszkiem", która otrzymała dotację w ramach programu willa plus. Mówiła, że "najważniejszym wnioskiem" jest to, że od kiedy fundacja kupiła lokal, "tam się bardzo niewiele działo". Zapowiedziała, że w czwartek wiceministra edukacji Joanna Mucha przedstawi publicznie wyniki z dotychczas przeprowadzonych kontroli w sprawie willi plus.