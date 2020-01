O dwa miliony kilometrów za mało na licznikach. Sypią się rekordy, po nich będą procesy

Samochód dostawczy zatrzymany na autostradzie A4 pod Krakowem w 2017 roku miał - według wskazań licznika - przejechane 371 246 kilometrów. Jak to się stało, że w zeszłą środę ten sam pojazd miał o 365 tysięcy km mniej?

Tego wyjaśnić policjantom nie potrafił kierowca, który mówił, że jedzie pożyczonym autem kolegi. Od 25 maja zeszłego roku skręcanie liczników jest przestępstwem, za które może grozić do pięciu lat więzienia.

Jeżeli się okaże, że ktoś faktycznie majstrował przy liczniku, to:

Policja zaczyna dochodzenie w sprawie każdego skontrolowanego auta, z licznika którego w tajemniczy sposób zniknęły kilometry. Sprawdzają, czy doszło do przestępstwa z artykułu 306a Kodeksu karnego.

- osobę, która fizycznie dokonuje zmian we wskazaniach drogomierza;

A CO, JEŚLI KTOŚ ZMIENI WSKAZANIA LICZNIKA BEZ MOJEJ WOLI?

Marzanna Boratyńska z łódzkiej drogówki podkreśla, że "kręcenie" licznikiem to w świetle obowiązujących przepisów poważna sprawa, którą trzeba wyjaśnić.

Jak w przypadku każdego przestępstwa, policja przekazuje wnioski z prowadzonego dochodzenia prokuratorom. A ci kierują sprawę dalej do sądu.

- To będzie normalna, pełnowymiarowa sprawa karna. Niekoniecznie z długą listą wezwanych świadków, ale z pewnością z udziałem biegłego sądowego - mówi mecenas Bronisław Muszyński, karnista z Łodzi.

- Trzeba będzie wykazać jednoznacznie, że było to przestępstwo popełnione w sposób umyślny. Wymiarowi sprawiedliwości trudno będzie uniknąć wątpliwości, a one zawsze rozpatrywane są na korzyść obwinionego - podkreśla prawnik.

Od stycznia policjanci zobowiązani są przy okazji każdej kontroli spisać stan licznika pojazdu i wpisać go do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

- W Szczercowie, w województwie łódzkim, policjanci zatrzymali do rutynowej kontroli osobowego volkswagena. Okazało się, że drogomierz wskazywał 63 tysiące kilometrów przebiegu auta. W czerwcu ubiegłego roku na liczniku było 350 tysięcy - mówi Marzanna Boratyńska z łódzkiej drogówki.

Kierowca auta tłumaczył, że licznik musiał się samoczynnie skasować. Wyjaśni to policyjne dochodzenie.

Z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. To do niej, od 2014 roku, trafiają wpisy z każdego przeglądu technicznego w Polsce. Diagności są zobowiązani do uzupełniania bazy na podstawie rozporządzenia ministra transportu w sprawie przeprowadzania badań technicznych pojazdów.