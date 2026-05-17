Łódź Czołowe zderzenie dostawczaków. Dwóch kierowców w szpitalu Oprac. Natalia Grzybowska |

Wypadek w miejscowości Nowy Sławoszew Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia dwóch samochodów dostawczych na drodze krajowej nr 91 na wysokości miejscowości Nowy Sławoszew (woj. łódzkie) doszło około godziny 10.30.

Wypadek w miejscowości Nowy Sławoszew Źródło zdjęcia: TVN24

- Kierowca Volkswagena zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z samochodem marki Opel Movano. Samochodami kierowało dwóch mężczyzn. Oboje trafili do szpitali z obrażeniami. Poza nimi nie było innych osób w pojazdach - przekazał nam asp. szt. Mariusz Kowalski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy.

Droga w miejscu zdarzenia jest obecnie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 1,5 h. Jak przekazał policjant, najlepiej omijać je przez Kutno.

OGLĄDAJ: TVN24