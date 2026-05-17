Czołowe zderzenie dostawczaków. Dwóch kierowców w szpitalu
Do zdarzenia dwóch samochodów dostawczych na drodze krajowej nr 91 na wysokości miejscowości Nowy Sławoszew (woj. łódzkie) doszło około godziny 10.30.
- Kierowca Volkswagena zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z samochodem marki Opel Movano. Samochodami kierowało dwóch mężczyzn. Oboje trafili do szpitali z obrażeniami. Poza nimi nie było innych osób w pojazdach - przekazał nam asp. szt. Mariusz Kowalski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy.
Droga w miejscu zdarzenia jest obecnie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 1,5 h. Jak przekazał policjant, najlepiej omijać je przez Kutno.
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24