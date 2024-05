Zobacz to, co na co dzień niedostępne. Noc Muzeów w Łodzi

Noc Muzeów w Łodzi zacznie się w sobotę późnym popołudniem i potrwa aż do północy. Na odwiedzających czekają nie tylko dostępne na co dzień wystawy i prezentacje, ale też miejsca, których w innych okolicznościach zobaczyć nie można - między innymi to, w którym tworzy się sztuczne fale w łódzkim aquaparku. Oto lista najciekawszych atrakcji.