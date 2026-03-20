Jechał hulajnogą po S8, bo spieszył się na zabieg kosmetyczny

Do zdarzenia doszło pod Wieruszowem Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło 17 marca na drodze ekspresowej S8 w miejscowości Niwiska pod Wieruszowem. Przed godziną 8 policjanci otrzymali zgłoszenie o kierującym hulajnogą elektryczną, który porusza się w kierunku Wrocławia.

Jechał na zabieg kosmetyczny

Starszy aspirant Piotr Siemicki z policji w Wieruszowie informuje, że skierowany nam miejsce patrol ruchu drogowego na wysokości MOP-u Niwiska, zauważył jadącego mężczyznę hulajnogą elektryczną. - Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli okazało się, że jednośladem kierował 28-letni obywatel Kolumbii. Mężczyzna tłumaczył policjantom, że nie wiedział o zakazie poruszania się hulajnogą po trasie S8. Przekazał, że spieszył się do Wieruszowa na zabieg kosmetyczny - przekazuje policjant.

28-letni Kolumbijczyk jechał na hulajnodze drogą ekspresową S8 Źródło: KPP w Wieruszowie

Policjanci pomogli mężczyźnie bezpiecznie opuścić drogę szybkiego ruchu, kierując go na drogę wojewódzką. Mężczyzna został ukarany mandatem.