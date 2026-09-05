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Łódź
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Wygięła rączkę pięciomiesięcznego syna, aż usłyszała trzask. "Puściły mi nerwy"

Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Budynek, w którym mieszkała rodzina z pięciomiesięcznym chłopcem
Budynek, w którym mieszkała rodzina z pięciomiesięcznym chłopcem
Źródło zdj. gł.: Piotr Krysztofiak, TVN24+
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Pięciomiesięczny chłopiec trafił do szpitala ze złamaną ręką i nogą. Emilia G., jego 31-letnia matka, usłyszała zarzut znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. "Mi po prostu puściły już nerwy, ja już nie wiedziałam, co mam z nim zrobić" - tłumaczyła podczas przesłuchania w prokuraturze. Co o rodzinie wiedzieli sąsiedzi i czy wcześniej interesowały się nią służby?Artykuł dostępny w subskrypcji

26 sierpnia na numer alarmowy zadzwoniła kobieta, która poinformowała, że dostała niepokojącą internetową wiadomość od swojej znajomej, która przekazała, że zrobiła krzywdę swojemu dziecku. Zgłaszająca kazała matce jechać natychmiast do szpitala.

Podkomisarz Kamila Sowińska z policji w Łodzi relacjonowała, że funkcjonariusze nie zastali nikogo w domu, ale przed budynkiem spotkali ojca dziecka, który wskazał szpital, w którym była jego partnerka i dziecko. Jak przekazywała Sowińska, chłopiec ma złamaną rączkę i nóżkę, na ciele miał siniaki. Emilia G., 31-letnia matka, została zatrzymana i usłyszała zarzut.

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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak wyglądała sytuacja rodzinna i sąsiedzka przed ujawnieniem przemocy.
Jakie działania podjęły służby społeczne i medyczne w sprawie tej rodziny.
Jakie decyzje podjął sąd oraz jakie stanowisko zajęła prokuratura.
Jak obecnie wygląda sytuacja chłopca i jakie są dalsze kroki dotyczące opieki nad nim.
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Tagi:
dzieckoPrzemocProkuraturaŁódźPolicja
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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