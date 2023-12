Pies utknął na drzewie nad rzeką. Pomogli mu przechodnie

czytaj dalej

Do trzech lat więzienia grozi 18-latce, która pod wpływem alkoholu, wioząc 15-letnią koleżankę, wjechała w ścianę budynku. Okazała się, że nastoletnia kierująca nie ma uprawnień, za to poszukiwana jest do umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.