Pożar samochodu przy drodze, w środku zwęglone ciało mężczyzny

My nie dążymy do wojny. My jako państwo i jako sojusz jesteśmy paktem obronnym. Ale wszyscy stratedzy mówią, że musimy być przygotowani do wariantów różnych, także na ten najgorszy - mówił w sobotę w "Jeden na jeden" generał Mieczysław Bieniek. Dodał, że wzmacniana jest obecność naszych sojuszników na flance wschodniej. - Modernizujemy nasze siły zbrojne, umacniamy sojusze i wzmacniamy cały system obronny naszego państwa - powiedział generał.