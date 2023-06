Motocyklista zmarł po zderzeniu z radiowozem. Szukają świadków wypadku

Poszukiwani świadkowie

Syn zmarłego: chcemy wiedzieć, co się wydarzyło

Naszemu dziennikarzowi udało się porozmawiać z synem zmarłego motocyklisty. Mówi, że w sprawie śmierci jego ojca jest wiele niewiadomych i chciałby się dowiedzieć, jak doszło do zdarzenia. - Moja mama dowiedziała się o wypadku dopiero pięć godzin po zdarzeniu. Nikt do nas nie zadzwonił, nikt nas nie powiadomił. O wypadku dowiedziała się osoba trzecia, która nam to przekazała - opisuje syn zmarłego mężczyzny. Dodaje, że jego mama nie uzyskała szczegółowych informacji na temat zdarzenia. - Informacje były nikłe, może zabrzmi to abstrakcyjne, ale ja się dowiedziałem więcej z internetu niż na policji - informuje pan Mieszko. Mężczyzna przekazuje, że chciałby dowiedzieć się, co wydarzyło się 31 maja, bo w sprawie jest wiele niewiadomych. - Ja prę do tego, żeby dowiedzieć się, co tam się dokładnie stało. Na razie zgłosiły się osoby, które były tam, ale nie widziały momentu wypadku. Mam jednak informację, że świadkowie tego zdarzenia byli, dlatego prosimy każdego, o kontakt z nami - apeluje mężczyzna.