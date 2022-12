Byli w trakcie wymiany ogrzewania, wybuch zniszczył dom. Prokuratura wszczęła śledztwo

Do zdarzenia doszło we wtorek (27 grudnia) w miejscowości Mokra Prawa. W budynku przebywały wówczas trzy osoby. Jedna ewakuowała się sama, dwie z nich - 54-letni mężczyzna i jego 57-letnia żona, zostały wyciągnięte przez strażaków i przewiezione do szpitali. Kobieta z licznymi oparzeniami została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do specjalistycznego szpitala w Siemianowicach Śląskich.