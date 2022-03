Najpiękniejsza kobieta świata jest łodzianką

czytaj dalej

Jest nagranie z monitoringu, ale to, co wydarzyło się na skrzyżowaniu ulic Sulechowskiej i Marii Curie Skłodowskiej w Zielonej Górze (woj. lubuskie) oceni biegły. Policjanci apelują do kierowców, by zachowali szczególną ostrożność, zwłaszcza teraz, gdy warunki atmosferyczne zmieniają się z godziny na godzinę.