539 milionów złotych strat Skarbu Państwa, 27 osób stanie przed sądem

Najpierw funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali osoby, które miały być członkami zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się sprowadzaniem z Litwy do Polski krajanki tytoniowej i praniem brudnych pieniędzy. Teraz 27 osób stanie przed sądem. Jak informują służby, straty Skarbu Państwa wyniosły 539 milionów złotych.

Pod koniec lipca do Sądu Okręgowego w Łodzi trafił akt oskarżenia przeciwko 27 osobom. To mieszkańcy województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz Danii. Jak informuje straż graniczna, zajmowali się sprowadzaniem krajanki tytoniowej i praniem brudnych pieniędzy. Jak wynika z ustaleń śledczych, w latach 2016-2019 sprowadzili tytoń z Litwy do Polski, wystawiając fikcyjne faktury i listy przewozowe na niemieckie firmy. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Krajowa w Katowicach.