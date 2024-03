Ratownicy zatrzymali pijanego kierowcę

czytaj dalej

Dwóch żołnierzy zginęło w wyniku wybuchu, do którego doszło na poligonie w Lublińcu. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w poniedziałek rezolucję wzywającą do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy, przełamując tym samym kilkumiesięczny impas. USA wstrzymały się od głosu. Ambasador Rosji Siergiej Andriejew nie przybył do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby wyjaśnić incydent z wejściem rosyjskiej rakiety w polską przestrzeń powietrzną. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć 26 marca.