Marsz Równości przeszedł ulicami Łodzi. W tym roku pod hasłem "Queer nie szklanka"

Obraz Leona Wyczółkowskiego "Góralka/Wiejska dziewczyna w żółtej chuście" zaginął podczas II wojny światowej. Znaleziono go dopiero w 2020 roku, pojawił się na aukcji w Warszawie. Rok później został odzyskany i wrócił do zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Można go raz pierwszy obejrzeć na specjalnie w tym celu zorganizowanej wystawie.