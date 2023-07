Mariusz Stępień nie żyje. Inspirował, działał, alarmował

W wieku 32 lat w Łodzi zmarł Mariusz Stępień, który chorował na postępujący zanik mięśni - dystrofię Duchenne’a. Nie mógł samodzielnie funkcjonować, mimo to skończył studia dzienne na Uniwersytecie Łódzkim i aktywnie walczył o poprawę opieki nad osobami z niepełnosprawnościami w Polsce.

Mariusz mówił z trudem, chociaż nie unikał ani rozmów, ani ludzi. Miał siedem lat, kiedy postępująca choroba zaniku mięśni na zawsze przykuła go do wózka. Wtedy się nie poddał, nie poddali się też rodzice. Mama, Jolanta Stępień, pchała wózek do szkoły, na zakończenie lekcji czekała na korytarzu.