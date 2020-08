Punkt pobierania wymazów w Nowym Sączu, zakażeni pracownicy tarnowskiego magistratu

- Najczęściej te osoby przyjeżdżają w kilka osób z rodziny, czyli w samochodzie jest od dwóch do pięciu osób. Plac, na którym odbywają się badania, został podzielony na strefy. Jest strefa weryfikacji, wyczekiwania i pobierania wymazów. Od momentu przyjazdu osób na plac do momentu pobrania wymazu oczekuje się kilka minut - mówi chorąży Henryk Wiertek z 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Ponad sto wymazów dziennie

Próbki wymazów zostaną przewiezione do laboratorium przy ulicy Jakubowskiego w Krakowie i w dalszej kolejności osoby zostaną poinformowane o wynikach badania. Wstępnie działania w Nowym Sączu będą prowadzone do piątku z możliwością przedłużenia na przyszły tydzień.

Dziennie będzie wykonywanych około 100 do 150 wymazów, w zależności od tego, czy osoby wytypowane skorzystają z możliwości badań. Spora część osób objętych badaniami jest związana z dużymi zakładami pracy na Sądecczyźnie, bądź są to osoby z wesel, na których miały kontakt z osobami zakażonymi.

Osoby objęte badaniami muszą własnym samochodem podjechać na parking, gdzie służby dokonują wymazów. Jeżeli ktoś nie dysponuje własnym autem, może skorzystać z mobilnej karetki wymazowej, która podjedzie pod wskazany adres. Badania będą wykonywane przez osiem godzin dziennie z przerwami na przebranie i posiłek od 8.00 do 11:00 od 12.00 do 15.00 i od 16.00 do 18.00. Łączenie badania obejmą ok. tysiąca mieszkańców Sądecczyzny.