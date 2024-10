Wystrzeliła opona, tir wjechał w busa

czytaj dalej

Przywódca bośniackich Serbów Milorad Dodik zwrócił się do prezydenta Rosji Władimira Putina o włączenie Republiki Serbskiej do BRICS – podała agencja Ansa. Ocenił on pozytywnie tę grupę, mówiąc, że jest to "platforma sukcesu, oparta na wolnym wyborze, która napełnia nadzieją na światowy pokój i generalną stabilizację".