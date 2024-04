Wyścig z czasem

Na miejsce zadysponowani zostali funkcjonariusze z grupy ratownictwa technicznego. - Problem polegał na tym, że kabina, w której znajdował się poszkodowany mężczyzna była bardzo pokiereszowana, co znacząco utrudniało dostęp do niego - zaznaczał strażak.

- Ostatecznie dostęp do rannego wykonali łowiccy strażacy. Specjaliści z grupy ratownictwa technicznego zostali cofnięci, a poszkodowany trafił do śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował go do szpitala w Łodzi - kończy mł. bryg. Ledzion.