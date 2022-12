Ugodził kobietę nożem w brzuch, wcześniej uderzył butelką w głowę mężczyznę. 33-latek tymczasowo aresztowany

czytaj dalej

Informacje dotyczące opinii międzynarodowego zespołu biegłych to ostateczny koniec kłamstwa smoleńskiego - ocenił Marcin Kierwiński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Zaapelował o odtajnienie tej opinii w całości. - Prawo i Sprawiedliwość wie, że nie było zamachu, a cynicznie wykorzystywało Smoleńsk, by zbijać kapitał polityczny. To jest wstyd - powiedział Miłosz Motyka z PSL. Międzynarodowy zespół biegłych nie znalazł w ciałach ofiar katastrofy smoleńskiej dowodów na wybuch - wynika z informacji, do jakich dotarli dziennikarze TVN24 i tvn24.pl.