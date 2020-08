Uderzył z dużą siłą w tył ciężarówki, zginął na miejscu

- Będziemy odtwarzać to, co wydarzyło się na autostradzie bezpośrednio przed wypadkiem. Wszystko wskazuje na to, że 36-letni kierowca samochodu ciężarowego zbyt późno zorientował się, że auta przed nim się zatrzymały - informuje prokurator Jan Snopkiewicz, który prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A2 w okolicach Łowicza (woj. łódzkie).