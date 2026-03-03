Zabójstwo w Czechach. Zatrzymano kobietę i mężczyznę

Aresztowanie kobiety ma związek z zatrzymaniem kilka dni wcześniej 33-latka, który był poszukiwany przez czeskie organy ścigania na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. 27-latka miała pomagać 33-latkowi w zabójstwie seniora w Ostrawie.
Kobieta została zatrzymana w powiecie wieruszowskim.
Prokurator Rejonowy w Łęczycy przedstawił jej zarzut dotyczący zabójstwa i decyzją sądu została aresztowana na trzy miesiące. Grozi jej kara dożywotniego więzienia.
Opracował Michał Malinowski
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Łęczycy