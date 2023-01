Wzywali karetkę do odebrania emerytury, rannych zwierząt, bólu pleców i kaszlu. Ponad połowa zgłoszeń bezzasadnych

Bóle pleców, gorączka, kaszel, odebranie emerytury z poczty czy interwencje związane z rannymi zwierzętami - to 55 procent zdarzeń, do których w ubiegłym roku były wzywane karetki pogotowia w województwie łódzkim. - Najtrudniejsze w naszej pracy jest to, że po takim niezasadnym wezwaniu dostajemy za chwilę zgłoszenie do zatrzymania krążenia lub wypadku i wtedy są pretensje do tego zespołu, że długo jechał - podkreśla rzecznik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Odebranie emerytury z poczty, kaszel, gorączka i ból pleców

Pogotowie było wielokrotnie wzywane do bólów pleców, gorączki czy kaszlu. Z takimi dolegliwościami - o czym przypomniała reporterka TVN24 Katarzyna Pasikowska-Poczopko - pacjenci powinni zgłaszać się do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Były też wezwania dotyczące rannych zwierząt, czy odebrania przez ratowników medycznych emerytury z poczty. - Najtrudniejsze w naszej pracy jest to, że po takim bezzasadnym wezwaniu - na przykład do bólu kręgosłupa od ośmiu miesięcy - dostajemy za chwilę wezwanie do resuscytacji do zatrzymania krążenia, do wypadku. Najtrudniejsza dla naszych ratowników, lekarzy i pielęgniarek jest sytuacja, w której dojeżdżamy do tego zatrzymania krążenia, do wypadku komunikacyjnego, do potrącenia dziecka i są pretensje do zespołu, że ten zespół długo jechał - mówi rzecznik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Adam Stępka. I dodaje: - Długo jechaliśmy, ponieważ byliśmy na innej wizycie, na której nie powinniśmy być.