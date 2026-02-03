W mieszkaniach narkotyki, maczety, kije baseballowe i liczne telefony komórkowe Źródło: Policja Łódzka

27 stycznia policjanci przeszukali kilkadziesiąt mieszkań i posesji na terenie kilku miejscowości w województwie łódzkim. W akcji brali również udział policjanci z wydziałów kryminalnych komend powiatowych w Wieruszowie, Wieluniu, Pajęcznie, Sieradzu, Zduńskiej Woli, Bełchatowie i Łasku. Funkcjonariusze zatrzymali 10 osób w wieku od 24 do 49 lat, podejrzewanych o udział w przestępczym procederze związanym z narkotykami.

Blisko kilogram narkotyków zabezpieczyli w kilku mieszkaniach policjanci Źródło: Policja Łódzka

Blisko kilogram narkotyków i niebezpieczne przedmioty

Jak informuje komisarz Edyta Machnik z KWP w Łodzi, podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 770 gramów narkotyków w tym marihuanę, mefedron oraz amfetaminę. - W trakcie działań zabezpieczono również ponad 46 tysięcy złotych w gotówce oraz między innymi maczety, kije baseballowe, liczne telefony komórkowe i karty SIM, a także papierosy bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty obrotu znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Dwie kobiety w wieku 34 i 26 lat oraz 26-letni mężczyzna na wniosek prokuratora, decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie - przekazuje policjantka. Pozostałe osoby usłyszały dodatkowo zarzut posiadania narkotyków i zostali oddani pod dozór policyjny. Sprawa ma charakter rozwojowy. Za wprowadzanie do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.